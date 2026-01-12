Desalojo de megatoma en cerro Centinela de San Antonio comienza con operativo en Cartagena y tensiones en la zona

Este lunes 12 de enero, a partir de las 7:00 horas, se inició el operativo de desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en la región de Valparaíso, en cumplimiento de una orden judicial que busca liberar terrenos ocupados de manera irregular.

La primera fase del desalojo se llevó a cabo en la comuna de Cartagena, específicamente en la Plaza de los Corazones, donde se estableció un puesto de mando que incluye a la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos. Este operativo tiene como objetivo retirar a cerca de 2.300 familias que habitan en parcelas que no serán expropiadas por el Estado.

El desalojo está programado para durar entre tres y cuatro días, y se contempla un despliegue que incluye el uso de maquinaria pesada, monitoreo con drones y la instalación de cercos para controlar el avance del procedimiento. Además, se han habilitado albergues temporales para brindar apoyo a quienes lo necesiten durante este proceso.

Durante la mañana del lunes, se reportaron barricadas y tensiones en algunos sectores del cerro, aunque hasta el momento no se ha registrado la presencia policial en la cima de la toma. Las autoridades están trabajando para garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo del operativo.