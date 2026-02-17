Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte”, un himno de resiliencia y esperanza en tiempos inciertos

Los Hermanos Ilabaca regresan con su nuevo sencillo “Venus en Marte”, una obra que aborda la resiliencia y la esperanza en tiempos difíciles.

La banda chilena Hermanos Ilabaca ha presentado su más reciente sencillo titulado “Venus en Marte”, una canción que combina frescura y sentimiento, enfocándose en la resiliencia frente al miedo y la luz en momentos de oscuridad. La letra de la canción invita a reflexionar sobre la resistencia ante un mundo que parece desmoronarse, sugiriendo que, más allá de las dificultades, los astros continúan tejiendo los destinos del mundo y que es posible manifestar un futuro mejor.

“Venus en Marte” marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de los Hermanos Ilabaca y es el primer sencillo de su segundo álbum, que se espera sea lanzado en el segundo semestre de este año. Este nuevo trabajo cuenta con la producción del reconocido Roberto Trujillo, quien ha trabajado con artistas de renombre como Karol G, Luis Fonsi y Paulo Londra.

La canción se lanza en un momento significativo, coincidiendo con la conjunción entre Venus y Marte, lo que añade un contexto astrológico a su mensaje de energías positivas y amor en tiempos de incertidumbre. La banda mantiene su estilo característico, fusionando sabores latinos, soul y rock, lo que refleja su postura desprejuiciada y su irreverencia ante la realidad actual.

Con “Venus en Marte”, los Hermanos Ilabaca buscan no solo entretener, sino también inspirar a su audiencia a encontrar luz y esperanza en medio de la adversidad.