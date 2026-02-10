Ignacia Michelson se une a La Venganza de los Ex VIP: “No sabía qué esperar y todo fue diferente”

La influencer Ignacia Michelson ha confirmado su participación en la quinta temporada de “La Venganza de los Ex VIP”, un popular reality show de MTV y Paramount+ Latinoamérica, que se estrenará el 10 de febrero de 2026. Este programa, que ha logrado consolidarse como uno de los más vistos en la televisión de entretenimiento de la región, reunirá a once personalidades del mundo de las redes sociales y realities en una villa del Caribe colombiano, donde la convivencia se transformará en un intenso serial de emociones al reencontrarse con sus ex parejas.

En una entrevista, Michelson compartió que su decisión de unirse a esta versión VIP del formato se debe a su historia con proyectos de MTV, donde ha trabajado anteriormente y disfrutado de la experiencia. “Es un proyecto internacional… como va a estar disponible en la plataforma de Paramount+, lo pueden ver todas las personas de todo el mundo”, destacó, subrayando la importancia de esta oportunidad para su carrera más allá de Chile.

La influencer, que ha participado en diversos realities tanto en su país como en el extranjero, mencionó que su elección de trabajar fuera de Chile se debe a las diferencias culturales entre los mercados. Según Michelson, el medio chileno es “súper conservador” y poco receptivo con personalidades que se expresan sin filtros, afirmando que en Chile “juzgan demasiado” y que al público le atrae más el “personaje víctima”. En contraste, en el ámbito internacional, se valora la autenticidad y la capacidad de mostrarse tal como uno es, lo que ha influido en su decisión de desarrollar su carrera en el extranjero.

Ignacia reveló que ingresó al reality sin conocer a sus compañeros ni cómo se desarrollaría la convivencia, lo que la llevó a enfrentar situaciones inesperadas. “Pensé que iba a ser una cosa y al final fue otra”, comentó, aunque evitó dar detalles específicos sobre su experiencia. A pesar de los posibles conflictos y el “hate” que suelen acompañar estos programas, Michelson se siente preparada, afirmando que tiene “una mente muy fuerte” y herramientas para manejar cualquier impacto emocional.

Sobre la posibilidad de que surjan sentimientos genuinos durante el encierro, la influencer expresó: “Siempre uno siente cosas genuinas dentro del reality… lo que pasa es que muchas veces dura adentro y tal vez no afuera”. En esta nueva temporada, se unirá a un elenco que incluye a figuras como Abel Robles, Cami Pulgarín y Pedro “La Divaza” Figueira, quienes también deberán enfrentar la llegada de sus ex parejas, lo que promete generar tensiones y reavivar historias pasadas.

Este reality, que es una adaptación latinoamericana del británico “Ex on the Beach”, combina convivencia continua con dinámicas que incluyen competencias, votaciones y momentos de alta tensión emocional. Para Michelson, esta participación podría abrir nuevas oportunidades a nivel internacional, aunque mantiene expectativas abiertas sobre la recepción del público: “Espero que tenga buena recepción y seguir trabajando en lo que me gusta”. Con una trayectoria que comenzó hace más de diez años en realities como “Resistiré” y que la ha llevado a programas como “Acapulco Shore” y “Gran Hermano Chile”, Michelson se considera ahora una versión más madura de sí misma, lista para enfrentar los retos de la fama en plataformas globales.