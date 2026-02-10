Chile acoge la ópera Splitting/Absence, un homenaje a Gordon Matta-Clark, del 27 al 29 de marzo de 2026

La ópera “Splitting/Absence”, inspirada en la vida del artista visual Gordon Matta-Clark, se presentará en Chile del 27 al 29 de marzo de 2026.

Por primera vez, la ópera “Splitting/Absence” se exhibirá en Chile, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con una temporada única de tres funciones programadas entre el 27 y el 29 de marzo de 2026. Esta obra, que ha sido presentada anteriormente solo una vez en Nueva York en mayo de 2025, es una creación del compositor y productor chileno Sokio, conocido por su exploración de nuevos formatos dentro del género lírico tanto en Chile como en Estados Unidos.

“Splitting/Absence” combina música, canto, performance y proyecciones en un montaje híbrido que busca dialogar con el espíritu experimental de Matta-Clark, quien es recordado por sus innovadoras intervenciones arquitectónicas. Su legado ha sido ampliamente documentado en libros, exposiciones y documentales, y la artista Laurie Anderson lo describió como “una metáfora para las transiciones e historias que encontramos en el recuerdo y el olvido“.

La obra recorre diversas etapas de la vida y obra de Matta-Clark, utilizando textos extraídos de sus escritos y entrevistas. Sokio ha comentado que Matta-Clark “no solo cortó edificios, sino también herencia, silencio y legado“, lo que refleja la profundidad de su impacto en el arte contemporáneo.

El montaje cuenta con la participación de doce profesionales, incluyendo cantantes, músicos y performers, y es el resultado de una colaboración internacional que involucra a instituciones como New Latin Wave, Estate of Matta-Clark, Ford Foundation, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entre otros.

Las entradas para las funciones de “Splitting/Absence” están disponibles a través de la página web del GAM, con precios que comienzan en $10.000. Además, se ofrece un precio preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y cuidadores.