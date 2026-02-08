UDI exige renuncia de ministra Arredondo por financiamiento a festival de cine porno y pide respuesta a Boric sobre polémica

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha exigido la renuncia de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, tras la controversia por el financiamiento estatal de más de $64 millones al Excéntrico Fest, un festival que exhibe cine pornográfico. La polémica se desató esta semana cuando se reveló que el Ministerio de las Culturas otorgó $64.920.700 a través del Fondo de Fomento Audiovisual para la versión 2026 del evento, que se llevó a cabo en enero en Valparaíso.

Ramírez criticó las explicaciones de Arredondo, quien defendió el uso de los fondos argumentando que “las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno”. Sin embargo, el presidente de la UDI consideró que esta respuesta fue “una pobre respuesta” y no abordó adecuadamente el uso de recursos en actividades que, según él, no son apropiadas. “¿Por qué su ministerio se gasta la plata en cervezas y en películas porno?”, cuestionó Ramírez.

La controversia ha escalado hasta el Presidente Gabriel Boric, a quien Ramírez ha instado a pronunciarse sobre el asunto. El líder gremialista subrayó que el mandatario “no sólo está para hablar lo que él quiera, sino debe hacerse cargo de una chambonada más de su gobierno”. La oposición ha intensificado sus críticas, con varios parlamentarios de la UDI pidiendo la renuncia de Arredondo y el diputado Eduardo Durán (RN) presentando un oficio a la Contraloría para que evalúe la legalidad del financiamiento al festival.

La ministra Arredondo, en un intento por mitigar la crisis, ha señalado que algunos sectores buscan “quitar recursos y justificar recortes en cultura”, pero su defensa no ha logrado calmar las tensiones. La situación ha generado un debate más amplio sobre el uso de fondos públicos en actividades culturales y la responsabilidad del gobierno en la asignación de estos recursos.

En un contexto más amplio, la controversia se produce en medio de un clima político tenso, donde la oposición ha estado muy activa en cuestionar las decisiones del gobierno de Boric, especialmente en temas relacionados con la gestión de recursos públicos y la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.