Cataldo asegura que no hay crisis en SLEP a pesar de críticas de Boric y problemas en Atacama, enfatizando avances generales

El sistema de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en Chile atraviesa un periodo crítico, con el SLEP Atacama como el caso más destacado de esta situación. Durante una visita a la región, el presidente Gabriel Boric se refirió a la gestión del exdirector del SLEP Atacama, criticando su conducción y señalando que hubo una desconexión con la realidad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Boric enfatizó que decisiones como las tomadas por el exdirector perjudican gravemente la educación pública, afirmando: “Que bueno que echamos al director del SLEP porque no he conocido a persona más desciteriada. De los descriterios más grandes que he visto”.

En respuesta a las críticas, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, intentó calmar la situación, asegurando que no hay una crisis generalizada en los SLEP. Según Cataldo, los datos indican que estos servicios han mostrado avances en aprendizajes que superan al resto del sistema educativo. Sin embargo, reconoció que existen casos problemáticos, como el de Atacama, pero los calificó como situaciones puntuales dentro de una reforma estructural que aún se encuentra en proceso de implementación y ajuste.

El académico y doctor en Educación, Ernesto Treviño, respaldó esta visión, argumentando que hablar de una crisis implicaría un colapso general del sistema, lo cual no es el caso. Treviño explicó que solo un par de SLEP han enfrentado fallas graves, mientras que la mayoría está lidiando con desafíos normales de instalación e implementación. “En realidad hay dos o tres SLEP que han tenido problemas mayores de funcionamiento. El resto han tenido desafíos de instalación e implementación que son normales y esperables”, afirmó.

Ante esta situación, el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que busca fortalecer el Sistema de Educación Pública. Este proyecto, que ya ha sido despachado a tercer trámite, tiene como objetivo ajustar la gobernanza de los SLEP, reforzar los controles y mejorar la gestión para prevenir fallas graves en su funcionamiento, a la luz de los problemas detectados en servicios como el de Atacama.