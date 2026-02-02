The Cure celebra su primer Grammy tras 50 años de trayectoria con dos importantes premios en la ceremonia de 2023

The Cure, la icónica banda británica, logró un hito en su carrera al ganar dos premios Grammy en la ceremonia celebrada anoche en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Este es el primer reconocimiento de la Recording Academy para el grupo, que ha estado activo durante más de 50 años.

La banda liderada por Robert Smith se llevó a casa los gramófonos en las categorías de Mejor Interpretación de Música Alternativa por su canción “Alone” y Mejor Álbum de Música Alternativa por su reciente trabajo “Songs of a Lost World”. Este triunfo marca un momento significativo en la trayectoria de The Cure, que había sido nominado en dos ocasiones anteriores: en 1993 con el álbum “Wish”, donde perdió ante Tom Waits, y en 2000 con “Bloodflowers”, que fue superado por “Kid A” de Radiohead.

La victoria de The Cure fue una de las sorpresas de la 68ª edición de los Grammy, que también reconoció a otros artistas destacados como Kendrick Lamar, Bad Bunny y Billie Eilish. Bad Bunny, por su parte, hizo historia al recibir el premio al “Álbum del año” por su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en obtener este galardón.

La gala no solo se centró en los premios, sino que también fue un espacio para la protesta. Varios artistas, incluyendo a Billie Eilish y Bad Bunny, utilizaron su plataforma para expresar su oposición al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), destacando la importancia de la justicia social en la actualidad.

Este evento, que reunió a numerosas estrellas de la música, se destacó no solo por los premios, sino también por el ambiente de activismo y la celebración de la diversidad en la industria musical.