La Universidad Católica enfrenta un inicio complicado en el torneo, pero su delantero Fernando Zampedri brilla con luz propia al marcar dos goles en la reciente derrota ante Cobresal, acumulando un total de cuatro tantos en tres partidos.

Zampedri, conocido como el “Toro”, ha sido el principal artífice del ataque de la Universidad Católica, anotando en cada uno de los encuentros disputados hasta ahora. Comenzó la temporada con un gol en el empate contra Deportes La Serena y luego contribuyó con un tanto en la victoria sobre Deportes Concepción. Su rendimiento lo coloca nuevamente como líder en la tabla de goleadores del campeonato, un lugar que ha ocupado en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Con su actual racha goleadora, Zampedri se perfila para convertirse en el máximo goleador del torneo por séptima vez, un logro que solo han alcanzado los más grandes del fútbol, como Kylian Mbappé y Pelé. Mbappé ha sido el goleador en la Ligue 1 desde la temporada 2017-18 y ha continuado su éxito en el Real Madrid, mientras que Pelé logró ser el máximo goleador en nueve campeonatos consecutivos entre 1957 y 1965, aunque su caso es particular al haber competido en el Campeonato Paulista, donde solo participan clubes del estado de São Paulo.

El rendimiento de Zampedri lo coloca en una lista selecta junto a otros íconos del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes también han dejado su huella en la historia de los goleadores. Con la temporada aún en curso, el delantero tiene la oportunidad de seguir sumando goles y consolidar su legado en el fútbol chileno.