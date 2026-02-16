40 años de ‘Ángel malo’: la icónica teleserie regresa a las pantallas de 13Rec en marzo

La icónica telenovela chilena “Ángel malo” regresará a la pantalla de 13Rec en marzo de 2024, coincidiendo con el 40 aniversario de su estreno.

La señal 13Rec ha anunciado que, tras la conclusión de la serie “Cerro Alegre”, la franja horaria de lunes a viernes a las 20:00 horas se dedicará a la retransmisión de “Ángel malo”, una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión chilena. Originalmente emitida el 11 de marzo de 1986, esta producción se ha convertido en un clásico que marcó un hito en la historia de las teleseries en el país.

“Ángel malo”, creada por el brasileño Cassiano Gabus Mendes y adaptada por Jorge Díaz, fue dirigida por Óscar Rodríguez. La trama gira en torno a “Nice”, interpretada por Carolina Arregui, una joven de orígenes humildes que aspira a una vida mejor. Su padre, un chofer de una familia adinerada, le consigue un trabajo como niñera en la mansión de los “Álvarez”, donde su ambición y astucia la llevan a convertirse en una figura central, tanto admirada como odiada, en la vida de la familia.

El elenco de “Ángel malo” incluye a destacados actores como Bastián Bodenhöfer, Claudia Di Girólamo, Rebeca Ghigliotto, Cristián Campos, Gloria Münchmeyer, Gabriela Medina, Jorge Yáñez, Marcela Medel, Claudio Arredondo, Maricarmen Arrigorriaga, Nelly Meruane, Samuel Villarroel, Alejandro Castillo y Juan Carlos Bistoto, entre otros. Esta telenovela no solo catapultó a la fama a Carolina Arregui, quien se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión chilena, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular del país.

Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13Rec, expresó su entusiasmo por el reestreno, afirmando: “En 13Rec tenemos la convicción de que las grandes historias no tienen fecha de vencimiento; son puentes que conectan nuestra memoria con el presente. Al cumplirse 40 años del estreno de ‘Ángel malo’, nos emociona poner nuevamente en pantalla una obra que no solo paralizó al país, sino que redefinió la ficción nacional con actuaciones emblemáticas que hoy traspasan generaciones”. Araos también destacó que esperan que el público disfrute de esta trama de aspiración social, que sigue siendo relevante en la actualidad.

El regreso de “Ángel malo” promete revivir la nostalgia de una época dorada de las teleseries chilenas y atraer tanto a quienes la vieron en su primera emisión como a nuevas generaciones que descubrirán esta historia atemporal.