¿Está el de tu hijo/a?: Descubre los nombres más populares en Chile durante el año 2025 y sus inscripciones

El Registro Civil e Identificación de Chile ha dado a conocer este jueves el listado de los nombres más registrados en el país durante el año 2025, destacando la continuidad de las tendencias de años anteriores.

En el ámbito femenino, el nombre más popular fue Emma, con un total de 1.999 inscripciones, seguido de cerca por Emilia, que alcanzó 1.828 inscripciones. Sofía ocupó el tercer lugar con 1.776, mientras que Isabella y Julieta se posicionaron con 1.712 y 1.596 inscripciones, respectivamente. Otros nombres que también figuraron en la lista incluyen Aurora (1.461), Mia (1.313), Isidora (1.117), Trinidad (1.129) y Amanda (971).

En cuanto a los nombres masculinos, Mateo se mantuvo como el más inscrito, con 2.323 registros. Liam le siguió con 2.059 inscripciones, mientras que Lucas, Santiago y Facundo completaron los cinco primeros lugares con 1.492, 1.414 y 1.411 inscripciones, respectivamente. Thiago, Benjamín, Gael, Máximo y Gaspar también fueron nombres populares, con inscripciones que oscilaron entre 1.218 y 1.275.

Este informe del Registro Civil refleja las preferencias de los chilenos en cuanto a nombres para sus hijos, mostrando una clara continuidad en las elecciones de nombres que han dominado en años recientes. En 2024, los nombres más populares fueron Mateo y Emma, con 2.676 y 2.043 inscripciones, respectivamente, lo que indica que la tendencia se ha mantenido en 2025.

La publicación de estos datos se enmarca en el interés por conocer las preferencias culturales y sociales en la elección de nombres en el país, lo que puede ser un reflejo de tendencias más amplias en la sociedad chilena.