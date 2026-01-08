Daniel Jadue critica a Boric por su postura sobre Ucrania y lo acusa de querer que olvidemos su subordinación

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha intensificado sus críticas hacia el presidente Gabriel Boric, cuestionando su postura sobre la política exterior de Chile, especialmente en relación a la guerra en Ucrania y la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En una intervención en el programa “Sin Maquillaje”, Jadue se refirió a las recientes declaraciones de Boric, quien criticó a los líderes que se muestran serviles al presidente de EE.UU., Donald Trump. Jadue expresó su desacuerdo, afirmando que “pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó”. El ex alcalde cuestionó la necesidad de que Chile se involucre en el conflicto ucraniano, preguntando: “¿Qué tenía que hacer Chile subordinándose al discurso de los neonazis en Ucrania para hacerle ojitos a Trump?”

Además, Jadue recordó la postura del gobierno chileno respecto a la intervención en Venezuela, sugiriendo que la ministra vocera, Camila Vallejo, había mostrado una desconexión con la realidad al afirmar que lo que sucedió en Venezuela podría ocurrir en Chile. “¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales? Y tienen miedo, y ahora se acordaron que la intervención no era buena”, agregó.

Las críticas de Jadue hacia Vallejo se produjeron menos de 24 horas antes de sus comentarios sobre Boric, lo que indica un aumento en la tensión entre el ex alcalde y el actual gobierno. En su intervención, también se refirió a la percepción de la ciudadanía sobre la justicia en Chile, destacando que el 75% de la población cree que la falta de recursos económicos dificulta la obtención de justicia.

Por otro lado, el presidente Boric y su ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, celebraron la disminución de la pobreza en el país, aunque esto fue acompañado de una crítica implícita hacia el presidente electo, José Antonio Kast. En el ámbito educativo, el titular del Mineduc destacó que 23 de los 26 Servicios Locales han mejorado sus resultados en la PAES, mientras que se reportó un aumento en la inscripción de nombres como Emma y Mateo en el registro civil.