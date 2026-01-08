Emotivo reencuentro de MILF: Maly Jorquiera se quiebra al recordar el cáncer de Claudia Conserva en vivo

Las tres integrantes originales de MILF, Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yazmín Vásquez, se reunieron el pasado miércoles 7 de enero en un especial del programa “Hay que decirlo”, transmitido por Canal 13, marcando su regreso a la pantalla tras un tiempo de distanciamiento.

Durante el programa, conducido por Karla Constant, Yazmín Vásquez abrió la conversación con una pregunta directa: “¿Por qué chucha nos peleamos?”, lo que provocó risas entre sus compañeras. Claudia Conserva, en respuesta, aclaró que lo que ocurrió fue más un distanciamiento que una pelea real, revelando que había bloqueado a Yazmín y Maly en redes sociales.

El momento más emotivo de la transmisión llegó cuando Maly Jorquiera, visiblemente conmovida, recordó el diagnóstico de cáncer que enfrentó Claudia Conserva. “Quiero decir que estoy emocionada por esta invitación, porque la Claudia tuvo cáncer y podríamos no estar acá. Podría ella no estar acá”, expresó Jorquiera, quien también es conocida por su relación con el comediante Sergio Freire.

Maly continuó compartiendo sus sentimientos sobre la experiencia, describiéndola como “una pesadilla súper grande” y admitiendo que todas estaban nerviosas por el reencuentro, dado que la situación podría haber tenido un desenlace trágico. “Estoy muy agradecida de que viviste… Mi mamá se la quería llevar al cielo… Estoy feliz y es importante darse cuenta de eso”, concluyó Jorquiera, reflejando la profunda conexión y el cariño que existe entre las tres.

Este reencuentro no solo marca un regreso a la televisión para las integrantes de MILF, sino que también resalta la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en momentos difíciles, especialmente en el contexto de la salud y la superación personal.