Dalái Lama rechaza categóricamente cualquier conexión con Jeffrey Epstein tras ser mencionado 169 veces en archivos desclasificados

Este domingo, la oficina del Dalai Lama desmintió categóricamente cualquier conexión con el magnate Jeffrey Epstein, tras la aparición de su nombre en documentos recientemente desclasificados por Estados Unidos.

En un comunicado publicado en la red social X, la oficina del líder espiritual del budismo tibetano aclaró que “algunos informes recientes de los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘archivos Epstein’ intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein”. A pesar de que el nombre del Dalai Lama aparece en 169 ocasiones en los archivos, estas menciones se limitan a correos electrónicos y agendas de 2012, donde Epstein buscaba coordinar encuentros y asistir a eventos relacionados con el líder tibetano.

La oficina del Dalai Lama enfatizó que “podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein ni ha autorizado ninguna reunión o interacción con él en su nombre”. Este mensaje busca aclarar la confusión generada por las recientes revelaciones sobre Epstein, quien fue un conocido financiero y figura controvertida, fallecido en 2019.

Los documentos desclasificados indican que en 2012 se contempló un presupuesto de un millón de dólares para renovar una vivienda destinada a alojar al Dalai Lama y a una comitiva de 15 personas durante dos semanas. Además, se menciona el uso de aeronaves privadas de Epstein para el traslado del líder tibetano. Un correo electrónico de octubre de 2012, enviado por Epstein, refuerza la intención de coordinar un encuentro: “Te dije hace casi un mes en la isla que el Dalai Lama vendría y quiero ir allí para verlo”, escribió a un colaborador.

En 2015, Epstein continuó enviando correos internos en los que afirmaba estar “trabajando” para atraer al Premio Nobel de la Paz a cenas privadas, asegurando que sus contactos académicos podían “conseguir al Dalai Lama”. Sin embargo, la agencia EFE ha constatado que más de 130 de las menciones en los archivos no aluden a vínculos directos, sino que se refieren a notas de prensa, enseñanzas budistas o listados de figuras internacionales que Epstein mantenía en sus registros.