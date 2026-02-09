Bad Bunny, Shakira y Jennifer López: los shows latinos más impactantes en la historia del Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl marcará un hito en la historia de los shows latinos en este evento, donde artistas como Shakira y Jennifer López ya dejaron su huella.

Este domingo, el famoso reguetonero Bad Bunny será el encargado de ofrecer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un evento que atrae a millones de espectadores en todo el mundo. A lo largo de los años, varios artistas latinos han tenido la oportunidad de brillar en este escenario, incluyendo a Shakira, Jennifer López, Gloria Estefan, J Balvin y Miami Sound Machine.

Uno de los shows más memorables fue el de Shakira y Jennifer López en 2020, que fue visto por 103 millones de personas, estableciendo un récord para una actuación de un artista latino en Estados Unidos. Durante su presentación, las dos artistas ofrecieron un poderoso mensaje de empoderamiento femenino a través de sus icónicas canciones, como ‘Hips Don’t Lie’ y ‘On the Floor’. Este espectáculo también contó con la participación de otros artistas latinos, incluyendo a Bad Bunny y J Balvin, quienes se unieron a la celebración.

En el Super Bowl XXXIII de 1999, Gloria Estefan realizó una actuación que atrajo a 83,7 millones de televidentes, convirtiéndose en el segundo show latino más visto en la historia del evento. Su presentación, titulada ‘A Celebration of Soul, Salsa and Swing’, estuvo inspirada en Miami y contó con la colaboración de Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy. Esta no fue la primera vez que Estefan se presentó en el Super Bowl, ya que también había participado en 1992.

En 1992, Gloria Estefan cerró el espectáculo ‘Winter Magic’ del Super Bowl XXVI, que fue visto por 79,6 millones de espectadores, consolidándose como el tercer show latino más retransmitido. En esta ocasión, Estefan interpretó temas como ‘Get on your feet’ y ‘Live for Loving You’, en un evento que celebraba la temporada invernal y los Juegos Olímpicos de Invierno.

Con la actuación de Bad Bunny, se espera que se superen las cifras de audiencia de años anteriores, dado que el artista puertorriqueño fue el más reproducido en Spotify durante 2025, lo que augura un espectáculo lleno de energía y ritmo que podría atraer a una audiencia aún mayor.