China reafirma su apoyo a Cuba y exige a Estados Unidos el fin del bloqueo económico que afecta a la isla

China ha manifestado su rechazo al embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba, acusando a Washington de privar al pueblo cubano de su “derecho a la supervivencia y al desarrollo”. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró que su país continuará brindando apoyo a la isla, especialmente ante un posible endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

En una declaración oficial, Guo Jiakun instó a Estados Unidos a cesar las restricciones que afectan a la población cubana, afirmando: “Pedimos a la parte estadounidense que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones contra Cuba”. Además, expresó la “profunda preocupación” de Pekín y su “firme oposición” a las medidas adoptadas por Washington, las cuales considera que “violan el derecho internacional” y “socavan la paz y la estabilidad regional”.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno cubano ha denunciado un endurecimiento del embargo estadounidense, especialmente en el sector energético. Recientemente, se ha informado que la Administración del presidente Donald Trump estaría considerando bloquear la llegada de petróleo a la isla, lo que ha generado preocupación en Rusia, un aliado clave de Cuba y China, que calificó de “alarmante” un posible cierre total del suministro energético a la nación caribeña.

El 20 de enero, China aprobó una ayuda de emergencia para Cuba que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y un donativo de 60.000 toneladas de arroz, según lo informado por la Presidencia cubana. Esta ayuda se enmarca en un momento crítico para la isla, que enfrenta una grave crisis económica y energética, caracterizada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y apagones frecuentes. Las autoridades cubanas atribuyen esta situación en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, así como a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

Cuba ha estado lidiando con una de sus peores crisis en años, resultado de la ineficiencia de su sistema económico centralizado, lo que ha llevado a un desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos esenciales.