Senado ratifica a Cristina Orellana y Eduardo Riquelme como consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública por seis años más

La Sala del Senado de Chile aprobó la ratificación de Cristina Orellana y Eduardo Riquelme como miembros del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) por un nuevo período de seis años, con 35 votos a favor y 8 abstenciones.

Ambos profesionales ya habían cumplido un mandato de seis años en el CADP, y su reelección fue respaldada por la Comisión de Hacienda, que destacó su experiencia y especialización. La senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión, subrayó que Orellana cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado, mientras que Riquelme ha desempeñado diversas funciones académicas y públicas, con un enfoque en el cumplimiento normativo.

Durante el debate en la Sala, el senador José Miguel Insulza expresó su preocupación por la falta de información sobre la gestión del CADP, sugiriendo que el organismo debería rendir cuentas a la Comisión de Hacienda. Por su parte, la senadora Paulina Núñez valoró que los candidatos tuvieran la oportunidad de exponer su labor ante la Comisión, mientras que el senador Juan Luis Castro criticó la falta de tiempo para revisar adecuadamente la nominación, lo que llevó a su bancada a abstenerse.

La senadora Yasna Provoste defendió la importancia del CADP en la modernización del sector público, enfatizando que su correcto funcionamiento es crucial para la eficiencia del gasto y la calidad de los equipos directivos. En contraste, el senador José García argumentó que la renovación del mandato a Orellana y Riquelme es positiva, destacando su conocimiento y vocación de servicio.

El senador Matías Walker también se pronunció a favor de ambos, resaltando su desempeño en el CADP y la trayectoria de Orellana en Sercotec. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, recordó la ley de nuevo trato, que amplía la responsabilidad del CADP a más de 5 mil cargos en diversas instituciones, y subrayó que los consejeros deben presentar un informe anual a las comisiones de Hacienda.

Cristina Orellana Quezada es ingeniera comercial e ingeniera en Agronegocios, con un magíster en Administración de Empresas. Ha ocupado cargos relevantes en Corfo y Sercotec. Eduardo Riquelme Portilla es abogado y doctor en Derecho, con experiencia en varios ministerios y como académico en diversas universidades, además de ser asesor en temas de cumplimiento normativo.