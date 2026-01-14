La conmovedora historia de amistad y apoyo incondicional de Pancho Saavedra y amigos hacia Andrés Caniulef en su lucha

Un grupo de amigos cercanos a Andrés Caniulef, quien falleció el pasado viernes, reveló la conmovedora historia de apoyo y solidaridad que brindaron durante su lucha contra la enfermedad. Ras Silva, periodista y director de la Agencia Largavista, compartió detalles sobre cómo el círculo de amigos se unió para ayudar a Caniulef en su proceso de rehabilitación.

Silva relató que, tras notar un cambio en el estado de ánimo de Andrés, decidieron actuar. “Yo me di cuenta porque lo invité a almorzar y lo vi súper mal. No era el Andrés que conocía. Estaba ido, lloraba”, recordó. Preocupados por su bienestar, el grupo comenzó a movilizarse para conseguir contactos y recursos necesarios para su tratamiento. Silva mencionó que se comunicó con los padres de Caniulef y juntos decidieron internarlo en una clínica de rehabilitación, donde finalmente él reconoció su enfermedad.

El periodista también destacó la generosidad de Pancho Saavedra, quien, al enterarse de la situación, no dudó en ayudar. “Llamé a Pancho Saavedra, porque también éramos súper amigos junto a Andrés. Pancho depositó (el costo del tratamiento). No le contó a nadie y le pasó plata a la familia”, explicó Silva. Durante el tiempo que Caniulef estuvo internado, sus amigos se mantuvieron en contacto, enviándole regalos y mensajes de apoyo en fechas significativas como Navidad y Año Nuevo.

La relación entre Caniulef y su grupo de amigos, que incluía a figuras como María José Soto y otros del Barrio Lastarria, se caracterizaba por la cercanía y el cariño. Silva enfatizó que eran un grupo unido que disfrutaba de momentos juntos, como paseos y actividades culturales. Sin embargo, la enfermedad de Andrés marcó un cambio en sus vidas, llevando a sus amigos a demostrar el verdadero significado de la amistad.

A pesar de la difícil situación, Silva subrayó que Pancho Saavedra mantuvo su apoyo en la sombra, sin buscar reconocimiento público. “Durante estos días, Pancho no compartió fotos de Caniulef ni sentidos adioses. Pero siempre estuvo ahí, siempre lo ayudó”, concluyó Silva, reflejando la esencia de una amistad que se sostiene en la lealtad y el apoyo incondicional.