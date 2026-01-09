Cristian Garin y Alejandro Tabilo listos para su debut en el ATP de Auckland: rivales y horarios confirmados

Cristian Garin y Alejandro Tabilo se preparan para el ATP 250 de Auckland, su último torneo antes del Australian Open, con rivales ya definidos.

Los tenistas chilenos Cristian Garin, actualmente en la posición 78 del ranking ATP, y Alejandro Tabilo, en el puesto 81, se alistan para su último desafío antes de participar en el primer Grand Slam del año, el Australian Open. Ambos competirán en el ATP 250 de Auckland, donde ya conocen a sus oponentes en la ronda de clasificación.

Cristian Garin se enfrentará en la primera ronda de la qualy al estadounidense Eliot Sprizzirri, quien ocupa el puesto 89 en el ranking ATP. Este será el primer encuentro entre ambos tenistas. Si Garin logra avanzar, se medirá en la siguiente ronda al ganador del partido entre el japonés Shintaro Mochizuki (110°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°).

Por su parte, Alejandro Tabilo comenzará su camino en las clasificaciones enfrentando al local Isaac Becroft, quien se encuentra en la posición 1.019. Tabilo ya ha vencido a Becroft en un encuentro anterior, que tuvo lugar en 2024, año en el que el chileno se coronó campeón del ATP de Auckland. Si Tabilo gana, se enfrentará al vencedor del duelo entre el francés Adrian Mannarino (68°) y el español Pablo Carreño Busta (92°).

El primer partido de la jornada será el de Alejandro Tabilo, programado para este viernes 9 de enero a las 19:00 horas (hora de Chile). Cristian Garin jugará posteriormente, no antes de las 20:10 horas.

En cuanto a su rendimiento reciente, Tabilo fue eliminado en la primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong, aunque había superado la fase de clasificación. Garin, por su parte, también sufrió una derrota en su primer partido del año en el mismo torneo, quedando fuera en la primera ronda de las clasificaciones.