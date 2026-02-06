Chile vs Serbia: historia, claves y ausencias del duelo de Copa Davis 2026

“`Chile y Serbia disputarán en Santiago una nueva serie de la Copa Davis 2026, un duelo que reabre una rivalidad reciente con raíces históricas que remontan a la antigua Yugoslavia. El contexto político y deportivo de décadas anteriores entrega un valor adicional al enfrentamiento, analizado en profundidad por Betsson, socio oficial de apuestas deportivas y responsable de su transmisión en streaming.

De Yugoslavia a Serbia: la huella histórica del enfrentamiento

Según la Federación Internacional de Tenis (ITF), el primer antecedente entre ambas naciones se remonta a 1955, cuando Chile venció por 5–0 a Yugoslavia, país del que Serbia formaba parte. Aquel equipo chileno contó con figuras como Luis Ayala, Andrés Hammersley, Ricardo Balbiers y Carlos Sanhueza, marcando una de las primeras actuaciones destacadas del país en la Copa Davis.

En la era moderna, los enfrentamientos se reanudaron bajo el formato de la ATP Cup. En 2020, Serbia se impuso sobre Chile 2–1; mientras que en 2022, los nacionales lograron su revancha por el mismo marcador tras un ajustado partido de dobles.

Equipos y ausencias en Santiago

La eliminatoria de la Copa Davis 2026 estará marcada por la ausencia de Novak Djokovic, una de las figuras más influyentes del tenis mundial. El equipo serbio, dirigido por Viktor Troicki, incluirá a Dušan Lajović (125° ATP) y al joven Ognjen Milić (460°) como singlistas, junto con los hermanos Ivan y Matej Sabanov en el dobles.

Por su parte, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios encabezarán la delegación chilena, acompañados por el fervor del público en el Centro de Tenis de Santiago, un factor determinante en este tipo de series.

Los pronósticos de Betsson

De acuerdo con Betsson, operador global y socio oficial del torneo, Chile aparece como favorito para ganar la serie con una cuota de x1.18, mientras que el triunfo de Serbia se paga x4.40. La localía y la superficie elegida son los factores más decisivos en los pronósticos.

En los cruces individuales, las cuotas reflejan distintos niveles de paridad:

Alejandro “Jano” Tabilo vs. Ognjen Milić : paga x1.08 a favor del chileno y x7.60 por el serbio.

vs. : paga a favor del chileno y por el serbio. Tomás “Tomi” Barrios vs. Dušan Lajović: cuotas de x1.83 y x1.95 respectivamente, en el duelo más equilibrado de la jornada.

Todos los partidos estarán disponibles en vivo a través de la plataforma oficial de Betsson, reafirmando la alianza del operador con el circuito internacional de la Copa Davis.

Una eliminatoria con peso histórico

Aunque el historial directo entre Chile y Serbia es breve, la serie reúne un trasfondo deportivo que atraviesa generaciones. Esta nueva edición en Santiago representa una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa Davis y fortalecer la rivalidad bajo el formato moderno del torneo.