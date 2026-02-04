Cony Capelli regresa a “Fiebre de Baile” para explicar su renuncia y priorizar su salud mental y emocional

La bailarina Cony Capelli anunció su renuncia al programa “Fiebre de Baile” de Chilevisión, priorizando su salud mental y emocional.

Durante la noche del martes 3 de febrero, Cony Capelli hizo su regreso al estudio de “Fiebre de Baile” para explicar su decisión de abandonar el programa, donde era considerada una de las favoritas para ganar. Este anuncio se produjo en el marco de la gran final del programa, que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena. La presentadora Diana Bolocco introdujo a Capelli, quien comenzó su intervención agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido.

Cony Capelli leyó una carta en la que expresó sus sentimientos y agradecimientos, no solo a sus fans, sino también a su bailarín David Sáez y al programa en general. “Este programa acerca el arte a la casa de todos los chilenos y chilenas, y eso siempre va a contribuir”, afirmó Capelli, reconociendo el impacto positivo del show en la cultura nacional.

Al profundizar en las razones de su renuncia, Capelli compartió que la decisión fue dolorosa, pero necesaria. “Me dolió tanto que no podía ni siquiera llorar y cuando me di cuenta de que había tomado la decisión, fue la correcta porque me sentí tranquila. Y eso solamente se siente cuando sabes que fue una decisión correcta”, explicó. La bailarina enfatizó que su elección fue un acto de amor propio y respeto hacia sí misma, afirmando: “si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer”.

Capelli también destacó la valentía que implica priorizar el bienestar mental, incluso si eso significa alejarse de la visibilidad y el reconocimiento público. “Hoy, mi propia gloria está en mi casa junto a mis amigos, mi pareja, mi Bigote y mi familia”, concluyó.

Finalmente, la bailarina agradeció a sus compañeros de programa por su profesionalismo, reconociendo que su trabajo contribuyó a su crecimiento como artista. La decisión de Cony Capelli resuena en un contexto donde la salud mental y el autocuidado son cada vez más valorados en la industria del entretenimiento.