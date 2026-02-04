American Lithium Minerals avanza en la exploración de Furano Copper en Chile con resultados históricos alentadores y nuevos planes de perforación

American Lithium Minerals Inc. ha reportado avances significativos en su proyecto Furano Copper, situado a aproximadamente 85 kilómetros al noreste de Iquique, en la región de Tarapacá. Este desarrollo se enmarca dentro de la transacción con Aeramentum Resources Limited, cuyo objetivo es evaluar el potencial de un sistema pórfido de cobre y oro, respaldado por antecedentes históricos prometedores.

El proyecto Furano Copper abarca 27 concesiones de explotación y cuenta con acceso a vías pavimentadas, además de estar ubicado a solo 25 kilómetros al noroeste de la mina Cerro Colorado, que es operada por BHP. La compañía ha indicado que se han solicitado cotizaciones para realizar trabajos de polarización inducida y perforación diamantina, con un programa de perforación programado para los próximos meses. Este programa se basará en datos de perforaciones históricas llevadas a cabo por Nittetsu entre 2011 y 2012, que sumaron cerca de 9,000 metros de perforación superficial, principalmente a profundidades menores a 150 metros.

Entre las intersecciones históricas más relevantes se destacan 50 metros con un 1.2% de cobre desde 110 metros de profundidad, así como 10 metros con 2.4 g/t de oro desde 40 metros (pozo F15-18R), que se encuentran dentro de pórfido o brecha de turmalina. El proyecto también presenta una amplia zona de alteración característica de sistemas pórfidos, y cuatro de los pozos históricos intersectaron roca pórfida en profundidad, finalizando en mineralización. Los resultados de estos pozos incluyen 40 metros con 0.15% de cobre, 20 metros con 0.2% de cobre y 50 metros con 0.15% de cobre.