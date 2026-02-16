Senado avanza en reforma constitucional que garantiza el derecho a la ciudad y mejora condiciones de vida

La Comisión de Constitución del Senado chileno ha aprobado una reforma que incorpora el derecho a la ciudad como una de las garantías constitucionales.

La iniciativa, que ahora está lista para ser discutida y votada por la Sala del Senado, modifica el artículo 19 de la Constitución chilena para incluir este nuevo derecho. La aprobación se dio tanto en general como en particular, lo que marca un avance significativo en el reconocimiento de derechos urbanos en el país.

La propuesta tiene su origen en una moción presentada por un grupo de senadores, entre ellos Alfonso De Urresti, José Pilo Durana, Ricardo Lagos, así como las senadoras Claudia Pascual y Paulina Núñez. La reforma busca garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de habitar y desarrollarse en ciudades que ofrezcan condiciones básicas de seguridad, orden y accesibilidad.

Además, la reforma establece que el Estado deberá promover, de manera gradual y responsable, el acceso a servicios básicos, bienes y espacios públicos seguros, tanto en áreas urbanas como rurales. También se enfatiza la importancia de implementar medidas que favorezcan una movilidad y conectividad seguras y sostenibles, a través de una adecuada planificación y gestión del territorio.

Durante el debate en la Comisión, se destacó la necesidad de considerar no solo las garantías en torno al derecho a la ciudad, sino también la situación de los sectores rurales y las comunidades alejadas de los centros urbanos, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, puedan beneficiarse de estas garantías.