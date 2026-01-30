China promete proteger derechos de empresas tras anulación de contrato en el Canal de Panamá por la Corte Suprema panameña

China ha anunciado que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos de sus empresas tras la anulación del contrato de concesión de los puertos de Panamá, operados por Panama Ports Company, una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, hizo esta declaración en una rueda de prensa, donde también se refirió a la postura de CK Hutchison, que considera que la decisión del Tribunal Supremo de Panamá es contraria a la base legal que sustentaba la concesión. La empresa ha manifestado que se reserva todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias judiciales.

“El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó Guo, sin entrar en detalles sobre el contenido del fallo ni sobre las decisiones del sistema judicial panameño.

Cuando se le preguntó sobre el impacto que esta decisión podría tener en la venta global de activos portuarios de CK Hutchison, que incluye más de 40 puertos y que está siendo negociada con un consorcio liderado por BlackRock, el portavoz se limitó a referirse a la posición de la empresa y no ofreció más comentarios sobre las negociaciones en curso. Además, al ser cuestionado sobre la posibilidad de nuevos proyectos portuarios de China en el Canal de Panamá, Guo indicó que no tenía información al respecto.

La declaración de Pekín se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá, que declaró inconstitucional la ley y las adendas que respaldaban la concesión de Panama Ports Company. Esta resolución se basó en demandas que surgieron a raíz de una auditoría que identificó irregularidades y posibles perjuicios económicos para el Estado panameño.

Panama Ports Company obtuvo la concesión en 1997, y en 2021, el contrato fue extendido automáticamente por un periodo igual, en medio de denuncias de corrupción y condiciones desfavorables para Panamá, que posee solo el 10% de las acciones de la empresa.

El acuerdo de venta de los puertos al consorcio liderado por BlackRock fue visto por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una victoria de su administración, que se oponía a lo que consideraba un “control chino” sobre el Canal de Panamá. Trump había amenazado con recuperar el control de la vía acuática, que fue construida y operada por Estados Unidos hasta su traspaso a Panamá hace 25 años.

Panamá ha negado cualquier interferencia de China u otros países en la administración del Canal, reafirmando que la soberanía sobre esta vía, por la que transita entre el 3% y el 6% del comercio mundial, es y seguirá siendo panameña, según declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino.