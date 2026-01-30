Antonella Ríos se indigna y abandona el set tras insinuaciones de Sergio Rojas sobre su pareja en vivo

Una intensa discusión en vivo marcó la tarde del jueves en el programa “Que Te Lo Digo”, donde la actriz Antonella Ríos y el periodista Sergio Rojas protagonizaron un altercado que llevó a Ríos a abandonar temporalmente el set. El conflicto surgió a raíz de insinuaciones de Rojas sobre la supuesta infidelidad de la pareja de Ríos, lo que generó un ambiente tenso en el panel.

El incidente tuvo lugar durante un segmento dedicado a las ayudas para los damnificados por los incendios forestales en el sur del país. En este contexto, se mencionó que la pareja de Antonella Ríos había gestionado el envío de dos camiones con ayuda humanitaria. Sin embargo, Rojas insinuó que el hombre se había acercado a una integrante del programa para solicitar su número telefónico, lo que él consideró como un comportamiento sospechoso. “Él le pidió el teléfono, que es raro igual; además, la Fran es estupenda”, comentó Rojas, sugiriendo que la situación había incomodado a la mujer involucrada, quien sabía que se trataba del novio de Ríos.

La situación escaló cuando Rojas afirmó: “Porque si el pololo de la Antonella le pide el teléfono a otra ¡sospeche!” Visiblemente molesta, Antonella Ríos defendió a su pareja y cuestionó la interpretación de Rojas. “¿Y no puede ser para ayudar?”, replicó, mientras el periodista continuaba con sus comentarios, lo que provocó una fuerte reacción de la actriz. “Ojalá la métrica no sea meterse en la cama, mijita, por favor”, continuó Rojas, a lo que Ríos respondió: “O sea yo soy tan penca que la métrica es que el h… me va a ca… a 10 minutos de descargar las cosas cuando va al sur”.

Ríos expresó su incomodidad ante los comentarios de Rojas, afirmando: “Me parece mala leche decir eso sin saber qué pasó, porque genera en mí una ansiedad incómoda que no quiero vivir”, antes de retirarse del estudio.

Minutos después, el panelista Luis Sandoval informó que Ríos no se encontraba bien y estaba en conversación con la producción. Posteriormente, la actriz regresó al set y aclaró que había recibido una llamada telefónica y que la situación había sido discutida internamente. A pesar de su regreso, el cierre de Sergio Rojas no pasó desapercibido, quien afirmó: “Si yo veo algo, escucho algo o sé algo, moriré en la rueda”.