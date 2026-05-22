Casi un tercio de los profesionales se siente menos seguro al negociar salarios en 2026

Según datos presentados por la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half en la última edición de su Guía Salarial, un 46% considera que su remuneración actual está por debajo del promedio del mercado en Chile. Al mismo tiempo, la negociación salarial sigue siendo un desafío para muchos: casi un tercio afirma que se siente menos seguro al negociar su remuneración en 2026, mientras que un 32% reporta dificultades para justificar expectativas de sueldo más altas durante las negociaciones. El temor a perder una oferta laboral también se encuentra entre las principales preocupaciones.

Sin embargo, el 65% cree que cambiar de trabajo ofrece mayores posibilidades de aumentar el salario este año. Tanto los profesionales que postulan a un nuevo cargo como los que buscan crecer dentro de su actual organización, consideran cada vez más la negociación salarial como un paso inevitable. Según los expertos, las negociaciones exitosas deben basarse en el valor y la contribución que cada profesional aporta a la empresa.

¿Cómo preparar una negociación salarial exitosa?

Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile, explica que es fundamental que el profesional logre respaldar su solicitud con argumentos sólidos y bien estructurados. Para ello, se recomienda demostrar su aporte a la organización mediante resultados concretos – como ingresos generados, proyectos liderados, mejoras en eficiencia o impacto directo en el negocio -, así como poner en valor su contribución más allá de funciones comerciales.

Asimismo, es clave mantener cierto grado de flexibilidad, considerando otros beneficios adicionales al salario que pueden formar parte del paquete de compensación. Finalmente, el uso de referencias de mercado, como las guías salariales, permite sustentar la petición con datos objetivos, fortaleciendo la posición del candidato en la negociación.

Arnaes también señaló que el momento es determinante en una negociación salarial y que resulta fundamental considerar el desempeño de la empresa antes de abordar el tema. “Abordar esta conversación tras resultados positivos aumenta las posibilidades de éxito, mientras que hacerlo en contextos adversos puede jugar en contra”, indicó.

Negociación salarial: una decisión estratégica

Estos hallazgos evidencian que la negociación salarial es una decisión estratégica para ambas partes. “Cuando se trata de talento con habilidades técnicas críticas y altamente demandadas, muchas empresas están dispuestas a ir más allá del presupuesto inicial. En estos casos, el conocimiento del mercado se convierte en un factor decisivo para construir propuestas verdaderamente competitivas”, explicó Arnaes.

Un ejemplo es que, según la propia Guía Salarial, el 95% de las empresas están más propensas a pagar sueldos mayores a profesionales con habilidades especializadas.

¿Qué hacer si la oferta es insatisfactoria?

Puede suceder que, durante la negociación, el ofrecimiento que hace la empresa es bajo y está lejos de las expectativas de un candidato o trabajador. En estos casos, Arnaes enfatizó que “es fundamental no tomárselo de forma personal y mantener siempre un tono educado y profesional, apuntando al potencial de tu persona y el aporte que ofreces al realizar tu trabajo”.

Finalmente, a la hora de comunicar la decisión, los profesionales deben primero asegurarse de sentirse seguros con su respuesta. También es importante elegir el canal de comunicación adecuado, agradecer a la empresa por la oferta y el tiempo invertido en el proceso, y dejar abierta la posibilidad de futuras oportunidades o conversaciones. “Es importante recordar que este proceso ayuda a construir puentes y a mantener las relaciones profesionales”, concluyó el ejecutivo.