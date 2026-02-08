Tohá urge al gobierno a regularizar a 180 mil inmigrantes irregulares antes de la llegada de Kast para evitar expulsiones masivas

La exministra del Interior, Carolina Tohá, instó al gobierno de Gabriel Boric a regularizar a más de 180 mil inmigrantes irregulares antes del 11 de marzo, fecha en la que asumirá el nuevo presidente José Antonio Kast. Tohá advirtió que, de no hacerlo, estas personas quedarían en riesgo de ser expulsadas por el nuevo gobierno, que ha prometido una política de deportaciones masivas.

En una entrevista con el senador Felipe Kast, Tohá enfatizó la importancia de un proceso de regularización para aquellos que se han sometido al reconocimiento biométrico, señalando que “si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí”. La exministra criticó la propuesta de Kast de expulsar a más de 300 mil inmigrantes irregulares, argumentando que un enfoque de este tipo podría afectar a personas inocentes, mientras que los delincuentes suelen evadir la captura.

Tohá explicó que el gobierno actual tiene el “deber” de reconocer a quienes se acercaron al Estado de buena fe, ya que poseen información personal como dirección y número de documento. “Es algo que les debemos, porque ellos de buena fe se acercaron al Estado de Chile y lo mínimo que les debemos es reconocerles ese gesto que tuvieron”, afirmó.

Además, Tohá expresó su rechazo a las políticas de inmigración que han llevado a la deshumanización y polarización, como las redadas del ICE en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. “Yo no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos así, no nos volvamos eso”, concluyó.

