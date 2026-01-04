Lautaro Carmona advierte sobre injerencia de EE.UU.: “Hoy es Venezuela, mañana podría ser el cobre y litio de Chile”

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, expresó su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, tras la reciente captura de Nicolás Maduro, un hecho que fue celebrado por el presidente electo José Antonio Kast. En declaraciones a Radio Nuevo Mundo, Carmona advirtió sobre las implicaciones de las políticas estadounidenses en la región, señalando que “si las declaraciones del presidente electo van en la línea casi de aplaudir y subordinarse a lo que sean las políticas norteamericanas, vamos a estar en el peor de los mundos respecto a la expresión propia de soberanía, de autonomía, de independencia como Estado”.

Carmona también criticó la narrativa que rodea a Maduro, sugiriendo que Estados Unidos tiene la capacidad de etiquetar a cualquier líder como narcotraficante, lo que podría justificar una intervención. “Aquí puede ser cualquier cosa, Estados Unidos tiene permiso para penetrar. Basta que haga una campaña de cinco o seis meses, lo tilde de narcotraficante y de ahí hacia adelante lo que quieran, lo que quieran, tarjeta verde”, afirmó.

El líder comunista respaldó las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien ha cuestionado la injerencia extranjera en América Latina, advirtiendo que lo que ocurre en Venezuela podría repetirse en otros países de la región. “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, enfatizó Carmona, quien también destacó que el interés de Estados Unidos en Venezuela está relacionado con sus vastas reservas de petróleo y otros recursos naturales.

Carmona hizo referencia a la historia de intervenciones estadounidenses en la región, sugiriendo que la captura de Maduro es parte de una operación más amplia que incluye la manipulación de figuras políticas y premios internacionales, como el Nobel de la Paz. “Aquí hay una historia muy larga y ya Trump determinó que esta señora a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz (María Corina Machado) no será la que va a encabezar nada”, indicó.

Por otro lado, el presidente electo Kast calificó la captura de Maduro como “una gran noticia para la región”, argumentando que el líder venezolano no es el presidente legítimo y que su gobierno representa una amenaza para la paz y la seguridad regional. En contraste, la cancillería de China expresó su preocupación por la captura forzosa de Maduro y su esposa, subrayando el riesgo que esto representa para la estabilidad en la región.

La situación en Venezuela sigue siendo tensa, con Maduro enfrentando cargos de narcotráfico y otros delitos, y ahora se encuentra en prisión junto a notables narcotraficantes mexicanos. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos y sus posibles repercusiones en la política latinoamericana.