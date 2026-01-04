Trágica hazaña: padre muere ahogado tras salvar a su hijo de 6 años en el río Maullín en Los Muermos

Un hombre de 38 años fue encontrado sin vida tras ser arrastrado por la corriente del río Maullín en la región de Los Lagos, Chile.

Antonio Triviño, quien se encontraba en la playa Paraguay Chico, sector colonia El Gato, había llegado a la zona junto a su familia para disfrutar de un día de descanso y pesca. La tragedia ocurrió cuando su hijo de seis años perdió el equilibrio y cayó al agua. Triviño, al ver la situación, se lanzó al río para rescatarlo, pero ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente.

La alerta sobre la desaparición de Triviño fue recibida por Bomberos y Carabineros, quienes iniciaron las labores de búsqueda. Posteriormente, las investigaciones para esclarecer la situación fueron asumidas por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). En paralelo, el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Mitzio Riquelme, hizo un llamado a la prevención, especialmente en el contexto de la ola de calor que afecta a la región.

El cuerpo de Antonio Triviño fue hallado a unos 200 metros del lugar donde fue visto por última vez y fue trasladado al Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se realizarán los trámites necesarios para su entrega a la familia, que permaneció en la zona a la espera de noticias sobre su paradero.