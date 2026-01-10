Andrés Caniulef, reconocido periodista, muere a los 48 años tras infarto en el departamento de su pareja

El periodista Andrés Caniulef ha fallecido a los 48 años en Santiago, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el departamento de su pareja.

Este viernes, Caniulef se encontraba en el hogar de su pareja, ubicado en la calle Santo Domingo, en el centro de la capital chilena, cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció. Según reportes de Glamorama, el periodista habría intentado salir a la calle en busca de ayuda, aunque el capitán Manuel Salazar, de la Primera Comisaría de Santiago, aclaró que la emergencia se produjo dentro del departamento.

El acompañante de Caniulef contactó al Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu), que llegó al lugar y realizó los procedimientos de reanimación pertinentes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lograron estabilizar al periodista, quien finalmente falleció en el lugar.

Andrés Caniulef era conocido por su trabajo en diversos medios de comunicación y su contribución al periodismo en Chile. Su repentina muerte ha causado consternación en el ámbito periodístico y entre sus seguidores.