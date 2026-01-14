Aprende a limpiar tus zapatillas de gamuza con estos sencillos pasos y evita daños permanentes en el material

Adquirir zapatillas de gamuza implica conocer la forma adecuada de limpiarlas, ya que este material delicado requiere cuidados específicos para mantener su apariencia.

Con el uso diario, las zapatillas de gamuza pueden acumular suciedad, mancharse o sufrir rozaduras. Para limpiar este tipo de calzado, el sitio web de Nike sugiere utilizar suministros sencillos como limpiadores de gamuza, vinagre, alcohol, cepillos y paños.

El proceso de limpieza comienza con la colocación de una horma o el relleno del calzado con papel de periódico para que mantenga su forma. A continuación, se debe usar un cepillo para gamuza, un cepillo de dientes o un paño limpio para eliminar la suciedad superficial. En caso de rozaduras, se recomienda cepillar suavemente de lado a lado para levantar las fibras de la gamuza. Para las manchas más difíciles, se puede utilizar un borrador de gamuza o un borrador de lápiz limpio.

Si después de este primer intento no se observan mejoras, se puede humedecer ligeramente un paño seco con limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol y repetir el movimiento de cepillado. Es importante dejar que la gamuza se seque adecuadamente después de cada limpieza. Si las imperfecciones persisten, se puede repetir el proceso hasta obtener el resultado deseado.

Los expertos advierten sobre lo que no se debe hacer al limpiar zapatillas de gamuza. Es fundamental evitar el uso de agua y jabón, ya que esto puede empeorar la situación. Además, no se debe limpiar el calzado cuando está mojado; es recomendable dejar que el barro o la humedad se sequen antes de proceder con la limpieza. Por último, se desaconseja el uso de secadoras, siendo mejor permitir que las zapatillas se sequen al aire o frente a un ventilador.

Con estos consejos, los usuarios pueden mantener sus zapatillas de gamuza en óptimas condiciones, prolongando su vida útil y mejorando su apariencia.