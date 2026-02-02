Tragedia en Rusia: Influencer de 38 años fallece tras levantamiento de glúteos en clínica privada, investiga la justicia

Una influencer de 38 años falleció tras someterse a un levantamiento de glúteos en un centro médico privado en Rusia.

Yulia Burtseva, quien residía en Italia desde 2022, había llegado a Moscú un día antes de la cirugía, con el propósito de realizarse procedimientos médicos y estéticos. Según reportes de Clarín, el costo de la intervención fue de aproximadamente 6 mil dólares, equivalentes a más de 5 millones de pesos chilenos.

El domingo 4 de enero, Burtseva se mostró entusiasmada antes de la operación, compartiendo una foto en sus redes sociales que se volvió viral tras su fallecimiento. Aunque durante y después de la cirugía no se reportaron complicaciones inmediatas, su estado comenzó a deteriorarse con el tiempo.

Las autoridades informaron que la influencer sufrió un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que puede ser mortal. El Comité de Investigación de Moscú confirmó que fue hospitalizada de urgencia en estado crítico, pero los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida.

La clínica privada donde se realizó la operación ha defendido la experiencia de su equipo de cosmetólogos, asegurando que utilizan métodos y tecnologías avanzadas. Sin embargo, la justicia está investigando si hubo negligencia o fallas médicas que contribuyeron a la muerte de Burtseva.

La anafilaxia, según la Clínica Cleveland, es una reacción alérgica grave que puede ser provocada por alergias alimentarias, picaduras de insectos, medicamentos o látex. En casos severos, puede llevar a un shock anafiláctico, donde la presión arterial desciende peligrosamente, causando síntomas como dificultad para respirar y pérdida de conocimiento. Esta condición requiere atención médica inmediata para evitar consecuencias fatales.