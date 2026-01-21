Trump forma un exclusivo “Consejo de la Paz” sin incluir a Chile entre los líderes invitados a participar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la creación de un “Consejo de Paz” al que no ha invitado a Chile, pero sí a otros líderes mundiales.

Durante una reciente rueda de prensa, Trump confirmó que varios líderes internacionales han recibido invitaciones para formar parte de este nuevo organismo, entre ellos el presidente ruso Vladímir Putin, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. La Casa Blanca ha indicado que los países que deseen unirse al Consejo de Paz deberán pagar 1.000 millones de dólares en efectivo durante el primer año, con la posibilidad de extender su membresía por tres años o más.

El Consejo de Paz, según el preámbulo que ha sido difundido por diversos medios, incluido Bloomberg, tiene como objetivo promover la estabilidad, restablecer una gobernanza legítima y garantizar una paz duradera en regiones afectadas por conflictos. Este nuevo organismo también critica la labor de las Naciones Unidas, señalando que “los muchos enfoques de paz institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”. En este sentido, se argumenta que es necesario contar con “una organización de paz internacional más ágil y eficaz”.

El preámbulo del Consejo establece que Donald Trump será el “presidente inaugural del Presidente de la Paz”, lo que le otorga la autoridad exclusiva para invitar a otros países a participar y la última palabra en las votaciones que se realicen dentro del consejo. Por otro lado, se ha confirmado que China también recibió una invitación, aunque no se ha aclarado si esta fue aceptada.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionamientos sobre la efectividad de las instituciones tradicionales de mediación y paz, como las Naciones Unidas.