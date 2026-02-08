A partir de mayo, Perú aumentará tarifas de ingreso a Machu Picchu para mejorar mantenimiento del parque arqueológico y natural

El Gobierno de Perú ha anunciado un aumento en la tarifa de ingreso a Machu Picchu, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2024.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, confirmó que el incremento tiene como objetivo destinar los fondos recaudados al mantenimiento de los recursos naturales del parque arqueológico y natural. Mera explicó que “este incremento se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque; hay que tener en consideración que fue aprobado por la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu) en 2022 y por diversos motivos se estuvo postergando”.

Con el nuevo ajuste, los turistas extranjeros mayores de 18 años deberán pagar 11 soles adicionales (aproximadamente 3,2 dólares), lo que eleva el costo total de acceso a 163 soles (48,6 dólares). Para los menores de edad extranjeros, entre 3 y 17 años, el aumento será de 5 soles (1,5 dólares), resultando en un total de 157 soles (46,8 dólares).

En cuanto a los turistas nacionales y de los países de la Comunidad Andina, que incluye a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, el incremento será de 5 soles (1,49 dólares), llevando la tarifa de acceso a 69 soles (20,5 dólares). Para los menores de edad de estos países, el costo final será de 67 soles (20 dólares), tras un aumento de 3 soles (0,89 dólares).

La ministra Mera subrayó que la decisión de aumentar las tarifas está respaldada por un “sustento técnico” y es necesaria para mejorar las condiciones de accesibilidad del parque, que ha sido declarado patrimonio cultural y natural de la humanidad desde 1983. “Realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del parque. Se tomó en su momento en consideración de la necesidad de mejoras, para eso necesitamos un poco más de recursos”, afirmó.

Además, la ministra indicó que se está evaluando si el ajuste de precios también se aplicará a los turistas que ya han adquirido sus boletos para ingresar a Machu Picchu en junio y julio, que es la temporada alta de visitantes al emblemático sitio arqueológico.