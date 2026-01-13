Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce el nuevo monto y requisitos para acceder al ex Bono Marzo este año

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha dado a conocer el monto del Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como Bono Marzo, que se entregará a las familias, pensionados y trabajadores en 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Este aporte, que no requiere postulación, se paga por causante o por familia, lo que implica que algunos hogares podrán recibir más de un bono, mientras que otros solo uno. La Suseso ha mantenido las fechas de entrega similares a años anteriores, y la primera nómina de beneficiarios se publicará en la segunda quincena de febrero de 2026.

El monto del Aporte Familiar Permanente para el año 2026 será de $66.834, cifra que se determina a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 3,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas. Este beneficio se destina a las personas o familias que cumplan con ciertos requisitos, que incluyen:

Haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2025 , lo que les corresponde un monto por cada causante del subsidio.

, lo que les corresponde un monto por cada causante del subsidio. Pertenecer a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) y haber sido beneficiarios de estos sistemas al 31 de diciembre de 2025 , recibiendo un aporte por familia.

o al y haber sido beneficiarios de estos sistemas al 31 de diciembre de , recibiendo un aporte por familia. Ser beneficiarios de la Asignación Familiar o la Asignación Maternal por sus cargas familiares y haberlas cobrado al 31 de diciembre de 2025, recibiendo un aporte por cada carga.

Los beneficiarios tendrán un plazo de nueve meses para cobrar el bono, que se podrá retirar en sucursales de BancoEstado o de la caja de compensación Los Héroes, o bien, la mayoría lo recibirá mediante transferencia electrónica a su cuenta bancaria, como la Cuenta RUT. Para consultar si les corresponde recibir este beneficio, los interesados podrán hacerlo a partir de la segunda quincena de febrero ingresando su RUT y fecha de nacimiento en el sitio web www.aportefamiliar.cl.