Spotify Wrapped 2025 ya está aquí: descubre tus artistas y canciones más escuchadas del año

La plataforma de música Spotify ha lanzado su esperado Spotify Wrapped 2025, donde los usuarios pueden descubrir sus artistas y canciones más escuchadas del año.

Este evento anual, que se celebra cada diciembre, permite a los usuarios compartir sus resultados en redes sociales y reflexionar sobre su música favorita a lo largo del año.

El Spotify Wrapped ofrece una variedad de estadísticas personalizadas, incluyendo el total de minutos de música escuchados, las canciones más reproducidas, los géneros preferidos y el artista favorito de la temporada. Esta dinámica se ha convertido en un fenómeno cultural, generando gran expectativa entre los usuarios de la plataforma.

Para acceder a su propio Spotify Wrapped 2025, los usuarios deben ingresar a la aplicación y buscar la pestaña “Wrapped”, que se encuentra destacada en la parte superior de la pantalla principal. Si la pestaña no aparece, se recomienda actualizar la aplicación. Al presionar “Descubrir”, se desplegarán las láminas que muestran las preferencias musicales del usuario durante el año.

Es importante señalar que esta función solo estará disponible por un tiempo limitado y también incluye listas de reproducción personalizadas con las canciones más escuchadas por cada usuario.

La cuenta oficial de Spotify en Twitter ha compartido un mensaje interactivo preguntando a los usuarios: “Who do you think is on your Wrapped?”, invitando a la comunidad a participar en la conversación sobre sus descubrimientos musicales.

El Spotify Wrapped no solo celebra la música, sino que también se ha convertido en un evento social que une a los amantes de la música en todo el mundo.