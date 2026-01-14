Sebastián Keitel respalda a Natalia Duco como ministra del Deporte: “Es una excelente elección para liderar el deporte en Chile”

El senador Sebastián Keitel ha expresado su apoyo al nombramiento de la ex lanzadora de bala, Natalia Duco, como futura ministra del Deporte en el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. En una entrevista con La Tercera, Keitel reveló que recomendó a Duco para el cargo, destacando su trayectoria como atleta olímpica y su formación profesional como psicóloga.

“Cuando me preguntaron por quién me inclinaba, la Natalia me pareció un súper buen nombre y por eso lo comenté y hasta ahí llegó mi empujón”, afirmó Keitel, quien también subrayó que su opinión fue escuchada y agradeció que se le considerara para el puesto. Aunque él mismo tiene un compromiso como senador por cuatro años más, considera que Duco sería una excelente elección para liderar el Ministerio del Deporte a partir del 11 de marzo.

Keitel elogió a Duco, mencionando su experiencia como campeona del mundo junior y finalista en los Juegos Olímpicos, así como su involucramiento en el ámbito deportivo a través de los municipios y su reciente trabajo con el Instituto Nacional de Deportes (IND). “Natalia conoce mucho del mundo deportivo y lo que ha hecho tras su retiro es muy relevante”, argumentó el senador.

Además, Keitel destacó que, de ser nombrada, Duco sería la primera mujer atleta olímpica en ocupar el cargo de ministra del Deporte en Chile. “Sería increíblemente bueno para el deporte, no solamente competitivo, sino que para el deporte masivo en este país”, añadió, refiriéndose a la necesidad de mejorar las oportunidades para los deportistas en el país.

En cuanto a la elección de un subsecretario, Keitel mencionó que, si él fuera ministro, elegiría a Andrés Otero, ex subsecretario de Deportes durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, a quien describió como un profesional con gran capacidad de gestión.

El apoyo de Keitel a Duco se produce en un contexto donde el mundo empresarial ha mostrado satisfacción con los nombres propuestos hasta ahora para el gabinete, aunque el ámbito político presenta una postura más crítica, especialmente en temas que van en contra de las convicciones de algunos partidos.

La discusión sobre el futuro del deporte en Chile y la importancia de contar con líderes con experiencia y compromiso se mantiene vigente, mientras se espera la confirmación oficial de los nombramientos en el nuevo gobierno.