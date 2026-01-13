Copa América de Leyendas: Todo lo que necesitas saber sobre el evento histórico en Chile y cómo asistir

La primera Copa América de Leyendas se llevará a cabo en Chile, un evento sin precedentes que reunirá a ex futbolistas destacados de Sudamérica.

Este torneo, considerado el más grande e importante de su tipo, se desarrollará durante tres días, del 27 al 29 de marzo de 2026, en el Claro Arena. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver a íconos del fútbol como Ronaldinho, Lucas Barrios, Juan Pablo Sorín y Matías Fernández, entre otros. Ocho selecciones han sido invitadas a participar: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Cada equipo estará compuesto por siete jugadores en el campo, cinco en la banca y un director técnico.

Los partidos se jugarán en dos tiempos de 20 minutos, con pausas estratégicas para mantener la intensidad del juego. Este evento se celebra una década después de la Copa América Centenario, donde Chile se coronó bicampeón en Estados Unidos, y coincide con el vigésimo aniversario de la elección de Matías Fernández como el mejor jugador de América en 2006.

La programación del torneo incluye cuatro partidos por jornada, y TVN transmitirá dos encuentros diarios a través de televisión abierta, lo que permitirá que el evento llegue a una amplia audiencia en todo el país. Javier Goldschmied, director de programación de TVN, expresó su entusiasmo por el evento, señalando que “nos enorgullece poder contar con este torneo muy transversal, de alto impacto emocional y deportivo”.

La venta de entradas comenzó el 6 de octubre de 2025 a través de Punto Ticket, y aún hay disponibilidad para los tres días del evento. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias VIP que les permitirán acercarse a los jugadores, así como de un meet and greet exclusivo en el Hotel Marriott Santiago, con cupos limitados para 30 personas.