Rumores sobre la posible salida de Rafael Araneda del Festival de Viña 2027 y el posible regreso de Sergio Lagos

El Festival de Viña del Mar 2026 se aproxima, pero ya surgen rumores sobre la posible ausencia de Rafael Araneda en la edición de 2027.

El icónico Festival de Viña del Mar, que se celebrará en los próximos días, contará con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Sin embargo, se ha comenzado a especular sobre el futuro de Araneda en el evento, ya que su contrato con Mega podría finalizar tras esta edición. Esta información fue divulgada en el programa «Plan Perfecto» de Chilevisión, donde se mencionó que el canal está considerando posibles reemplazos para el animador.

Entre los nombres que suenan para sustituir a Araneda se encuentra Sergio Lagos, actual figura de Canal 13, quien ha estado al frente de varios realities. Lagos tiene experiencia previa en el Festival de Viña, habiendo conducido el evento entre 2006 y 2008, junto a reconocidas personalidades como Myriam Hernández y Tonka Tomicic. La posibilidad de que esta dupla se repita en el futuro depende de los acuerdos que se logren, dado que Tomicic es actualmente rostro de Mega.

A pesar de las especulaciones sobre la conducción del festival en 2027, no hay información oficial que confirme quiénes serán los animadores. Por el momento, los rumores permanecen en el ámbito de la expectativa entre los seguidores del evento. Mientras tanto, Sergio Lagos se encuentra concentrado en su nuevo proyecto en Canal 13, titulado «Vecinos al límite», un reality que volverá a conducir junto a Karla Constant y que se encuentra en plena producción.