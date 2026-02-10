Más de 400 atenciones de salud mental en Punta de Parra tras incendios forestales, apoyando a familias afectadas

Más de 400 atenciones de salud mental se han llevado a cabo en Punta de Parra, Tomé, tras los devastadores incendios forestales que afectaron la región del Bío Bío.

El delegado Presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, informó que el operativo se intensificó al identificar una significativa necesidad de apoyo emocional, especialmente entre las familias que han perdido sus hogares. Este esfuerzo busca ofrecer contención a quienes han sufrido las consecuencias de la emergencia.

La seremi de Salud, Javiera Ceballos, explicó que el plan incluye la participación de Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental, que brindan atención psicológica y facilitan la derivación a la red asistencial cuando es necesario. Ceballos subrayó la importancia de este tipo de atención en momentos críticos como el actual.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, también destacó la relevancia de esta iniciativa, enfatizando el impacto emocional que los incendios han tenido en la comunidad. “Es fundamental que las personas reciban el apoyo necesario para enfrentar esta situación”, afirmó.

Patricio Alfaro, dirigente social de Punta de Parra, valoró el despliegue de recursos, indicando que este apoyo es esencial para avanzar en el proceso de reconstrucción de la comunidad. Alfaro resaltó que la atención a la salud mental es un componente clave para la recuperación de las familias afectadas.

El operativo se centra en atender a niños, adultos mayores y personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, además de implementar acciones de contención comunitaria para prevenir el agravamiento de cuadros de estrés postraumático. Las autoridades han confirmado que el apoyo psicosocial se mantendrá activo durante las próximas semanas, mientras se realiza una evaluación continua del impacto emocional en las familias de los sectores afectados.