José Antonio Neme responde a acusaciones de maltrato a garzón: «No soy el tipo más simpático» y aclara la situación

Pablo Candia realizó una acusación contra José Antonio Neme en su podcast, generando controversia en el mundo del espectáculo.

En el episodio reciente del podcast «Quién es uno», conducido por Pablo Candia y Paula Escobar, Candia reveló que José Antonio Neme, conocido comunicador chileno, fue visto en el centro de Santiago en lo que parecía ser una cita. Según Candia, el periodista habría tenido un comportamiento inapropiado hacia el personal del restaurante donde se encontraban. “Uno de los trabajadores del local me escribió y me dijo: ‘¿Me vas a creer que vino Neme el domingo, en modo cita, los atendí yo y me trató como las pelotas? Fue denigrante, falto de respeto… todo mal'”, relató Candia, quien calificó el trato de Neme como “maltratador”.

Ante estas acusaciones, Neme decidió responder a través de una entrevista con La Cuarta. En sus declaraciones, el conductor del programa «Mucho Gusto» se mostró escéptico sobre la veracidad de la queja, afirmando: “¿Quieres que yo me haga cargo de alguien que le escribió a Pablo Candia? Lo único que puedo decir es que efectivamente no soy el tipo más simpático de la vida… eso es algo que reconozco. Soy bastante seco a veces”.

Neme explicó que la situación en el restaurante era complicada debido a la gran cantidad de clientes, lo que limitó su interacción con el personal. Aclaró que su pedido de bebidas no fue atendido de manera satisfactoria, lo que lo llevó a solicitar alternativas en un tono que él mismo reconoció como seco. “Pedí una bebida, luego otra 20 minutos después, y me dicen que tampoco hay. Entonces les pedí, en un tono seco, si podían darme una alternativa y resolver el tema. Eso fue todo”, comentó.

A pesar de la situación, Neme aseguró que dejó una propina adecuada antes de retirarse del lugar. “Me dio lata, comí, dejé la propina y me fui”, afirmó, defendiendo su comportamiento y negando haber tratado de manera denigrante al personal del restaurante. Reconoció que su actitud pudo haber sido un poco exigente, diciendo: “Pedí una bebida, me dio lata y me puse mañoso”. Además, enfatizó que no se trataba de una cita, desmintiendo así las insinuaciones de Candia.

Este incidente ha generado un debate en redes sociales sobre el comportamiento de figuras públicas en situaciones cotidianas, así como la responsabilidad que tienen al interactuar con el personal de servicio.