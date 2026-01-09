“Otakin denuncia a Arenita por comentarios gordofóbicos en el reality: “Me dijo asqueroso por ser gordo”

En el último episodio del reality show «El Internado», se vivió un tenso intercambio entre Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, y Natalia Rodríguez, apodada Arenita, durante una actividad de masajes que generó incomodidad en la ex participante de «Yingo». Arenita expresó su desagrado por tener que tocar a alguien con quien no se sentía a gusto, lo que desató una serie de comentarios entre ambos.

Otakin, visiblemente afectado, acusó a Arenita de haberlo calificado de “asqueroso” en dos ocasiones, afirmando: “Anda diciendo que soy asqueroso recién… lo dijiste dos veces”. Arenita, por su parte, se defendió de las acusaciones, aclarando: “Nadie ha dicho eso… si tú te sientes asqueroso, yo no te he dicho que eres asqueroso. Es que no me gusta tocar físicamente a personas que no me agradan nomás”.

A pesar de la tensión, ambos participantes completaron la actividad. Sin embargo, Otakin no dudó en denunciar públicamente lo que consideró un comportamiento discriminatorio por parte de su compañera. En una conversación con su compañera Furia, Otakin relató: “Quedé muy afectado con Arenita. Primero me dijo que era asqueroso por ser gordo, ¡dos veces! Me dijo ‘¡Qué asqueroso! ¡Oye, el we… asqueroso!’ Dos veces”. Además, mencionó que Arenita le sugirió que debía “hacer trabajo doble”, lo que él interpretó como otro comentario gordofóbico.

El influencer enfatizó que tales comentarios no deben ser tomados a la ligera, afirmando: “Eso no es un comentario de juego. Aquí no hay espejo de palo… sé cómo soy, sé que soy gordo, pero no por eso voy a ser asqueroso”. Otakin concluyó su intervención reflexionando sobre el impacto de estos comentarios en la audiencia, especialmente en los jóvenes, y expresó su deseo de que no se normalice el bullying, tanto dentro como fuera del reality: “El capítulo de hoy dolerá. Bullying del antiguo, y aquí todo cambia. A mí me da lo mismo que opinen de mi cuerpo. El tema es que hay muchos niños y personas que no lo van a tomar como yo y quizá se lo tomen personal”.

Con estas declaraciones, Otakin busca generar conciencia sobre la importancia del respeto hacia los demás y la necesidad de erradicar la normalización de comentarios despectivos relacionados con el cuerpo.