Osvaldo Silva, actor de teleseries, apuñalado en violenta encerrona tras salir de los Premios Caleuche en Recoleta

El actor chileno Osvaldo Silva, conocido por sus papeles en teleseries de los años 80 y 90, sufrió heridas leves tras ser apuñalado en una violenta encerrona en Recoleta.

El incidente ocurrió en la madrugada del lunes 2 de febrero, cuando Silva y su pareja, la actriz Cecilia Cucurella, se detuvieron en una estación de servicio en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez. Según los primeros reportes, un grupo de cinco individuos abordó a la pareja, obligándolos a descender de su vehículo y procediendo a asaltarlos. Durante el forcejeo, Silva recibió puñaladas en ambos brazos.

Ambos actores regresaban de la ceremonia de entrega de los Premios Caleuche cuando se detuvieron en la bencinera. Tras el ataque, Silva fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Afortunadamente, las heridas fueron catalogadas como leves y no representan un riesgo vital para el actor.

Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en las calles de Santiago, donde los asaltos y la violencia han aumentado en los últimos años. Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para combatir la delincuencia en la capital, aunque los casos de encerronas siguen siendo un problema significativo.