Mineduc extiende matrícula universitaria para estudiantes afectados por incendios en Ñuble y Biobío, garantizando su acceso a la educación

El Ministerio de Educación de Chile ha decidido extender el periodo de matrícula universitaria para los estudiantes afectados por los recientes incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. Esta medida, anunciada durante una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, busca facilitar el acceso a la educación superior para aquellos postulantes que han enfrentado dificultades debido a la catástrofe.

La decisión se tomó en respuesta a la grave situación que viven las familias en las zonas afectadas, permitiendo que los estudiantes seleccionados que no puedan matricularse en los plazos establecidos tengan una vía excepcional para hacerlo. Según el Mineduc, las listas de espera se correrán hasta el 6 de marzo de 2026, asegurando que los postulantes no perderán su cupo en las universidades del Sistema de Acceso debido a las complicaciones derivadas de los incendios.

Para acceder a esta modalidad excepcional, los postulantes deberán acreditar su condición de afectados, lo que se podrá hacer mediante la presentación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la universidad donde fueron seleccionados o convocados al correr la lista de espera.

Además de la extensión del plazo de matrícula, el Comité del Mineduc ha acordado implementar otras medidas complementarias en colaboración con las universidades del Sistema de Acceso. El martes 20 de enero, la Subsecretaría de Educación Superior enviará un oficio a estas instituciones con orientaciones y propuestas de buenas prácticas, enfocándose en el acompañamiento, la flexibilidad administrativa y el apoyo académico y socioemocional para los estudiantes afectados.

Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno para mitigar el impacto de los incendios en la comunidad educativa, garantizando que los jóvenes que han sido seleccionados para ingresar a la educación superior no se vean perjudicados por las circunstancias adversas que enfrentan.