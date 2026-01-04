Nicolás Maduro llega a Nueva York esposado y escoltado por agentes tras su captura en Venezuela durante intervención militar

La tarde de este sábado, el presidente venezolano Nicolás Maduro llegó a Nueva York tras ser arrestado en su país durante una intervención militar de Estados Unidos.

El avión que transportaba a Maduro aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, ubicado en Orange County, al norte de Nueva York. Este traslado se produjo después de que el mandatario y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Venezuela durante una operación militar que incluyó ataques en Caracas y otras regiones del país. Según reportes de La Tercera, un Boeing 757-223 del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue el encargado de realizar el traslado.

Las imágenes de medios internacionales mostraron a Maduro descendiendo del avión en territorio estadounidense, esposado y acompañado por agentes federales en un amplio operativo de seguridad. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Maduro y su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones contra el presidente incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer estos mismos dispositivos en contra de Estados Unidos.

Se prevé que Maduro sea trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), un centro penitenciario federal en Brooklyn, donde se espera que comparezca ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York este lunes. La situación ha generado un gran interés mediático, con diversas coberturas en tiempo real sobre el arresto y las implicaciones legales que enfrentará el mandatario venezolano.