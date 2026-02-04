Festival de Viña 2026: Nombres destacados comienzan a sonar como candidatos para el reinado del certamen chileno

El Festival de Viña del Mar 2026 comienza a tomar forma con la revelación de posibles candidatos para el título de Reyes del certamen.

A medida que se acerca la nueva edición del Festival de Viña del Mar, se intensifican las especulaciones sobre quiénes podrían ser los Reyes del evento en 2026. La elección de los monarcas se llevará a cabo mediante un sistema que combina la votación del público y de la prensa acreditada, un proceso que será gestionado nuevamente por el diario La Hora. La periodista Cecilia Gutiérrez, en su podcast Bombastic, conversó con Sergio Marabolí, director del medio encargado de la organización del reinado, y compartió algunos de los nombres que ya están en la lista de posibles candidatos.

Marabolí explicó que, según las normativas del festival, cualquier persona que participe como jurado, artista o bailarín se convierte automáticamente en candidato, a menos que exprese su deseo de no participar. Entre los nombres masculinos que han surgido, destaca Matteo Bocelli, el cantante italiano que dejó una fuerte impresión en el público chileno durante su actuación en el festival de 2024. Este año, Bocelli regresará a la Quinta Vergara con una presentación en solitario, lo que lo posiciona como uno de los favoritos para alzarse con el título de Rey de Viña 2026.

Otro candidato masculino que ha cobrado relevancia es Leonardo Vallana, conocido artísticamente como “Princeso”, quien también figura entre los posibles aspirantes al título. En el ámbito femenino, Inna Moll, actual Miss Universo Chile, se ha convertido en una de las principales contendientes, destacándose como una figura prominente en el mundo de los certámenes de belleza. Además, se menciona a Fátima Bosch, actual Miss Universo, lo que subraya la notable presencia de reinas de belleza en la carrera por la corona del festival.

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados en el calendario cultural chileno, y la elección de sus Reyes es un aspecto que genera gran interés entre los asistentes y seguidores del certamen.