Coté López aclara la buena relación entre su novio Lucas Lama y su exesposo Luis Jiménez en redes sociales

María José López, conocida como Coté López, ha generado revuelo en Instagram al hablar sobre su vida familiar y su relación con su actual pareja, Lucas Lama, durante una reciente sesión de preguntas y respuestas.

La empresaria, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en la plataforma, abordó temas delicados como su convivencia con su exesposo, Luis Jiménez, con quien tiene cuatro hijos. Al ser preguntada sobre su relación con Jiménez, López afirmó: “Perfecto. Siempre diré lo mismo, Luis es un hombre y padre increíble… Hoy almorzó en la casa”. Estas palabras reflejan una dinámica positiva entre ellos, a pesar de su separación.

Además, Coté López destacó la buena relación que existe entre su exmarido y su actual pareja, Lucas Lama. “Todo muy tranqui también entre ellos…”, aseguró, respondiendo a las inquietudes de sus seguidores sobre cómo se llevan. Esta afirmación sugiere un ambiente familiar armonioso, donde ambos hombres se respetan y mantienen una relación cordial.

López también abordó los rumores que han circulado sobre la supuesta homosexualidad de Luis Jiménez, desestimándolos de manera contundente. “Cero posibilidad. Quizás porque Luis desde los 15 vivió en Europa, para él es normal tener amigos gay… pero que él lo sea, puedo poner las manos al fuego que no”, expresó, reafirmando su confianza en su exesposo.

Con estas declaraciones, Coté López no solo reafirma la buena relación entre Jiménez y Lama, sino que también muestra cómo la familia se adapta a los cambios, manteniendo la convivencia en un ambiente de respeto y cercanía. En sus redes sociales, ha compartido momentos que evidencian la interacción diaria de Lucas con sus hijos, lo que refuerza el vínculo familiar que han construido juntos.