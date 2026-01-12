El Papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano en medio de tensiones políticas en Venezuela

El papa León XIV se reunió este lunes en el Vaticano con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro que ha generado gran interés internacional.

La audiencia fue confirmada por la Santa Sede a través de su boletín diario, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre los temas discutidos. Durante la misma jornada, el Sumo Pontífice también se reunió con otras personalidades, incluyendo a Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), y Monseñor Jain Mendez, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización Mundial del Turismo.

Imágenes oficiales del encuentro muestran al papa conversando con Machado en su despacho. Este encuentro se produce en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde la situación se ha vuelto crítica tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según un informe del The Washington Post, el Vaticano había estado negociando una oferta de asilo en Rusia para Maduro antes de su detención. El cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, discutieron una supuesta propuesta rusa que incluía garantías de seguridad por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, a cambio de que Maduro abandonara el país y pudiera disfrutar de su fortuna.

A pesar de estas negociaciones, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran en una prisión en Nueva York enfrentando acusaciones de narcoterrorismo.

En el marco de esta situación, María Corina Machado ha declarado que el gobierno de Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es “absolutamente temporal”. En una entrevista con el medio venezolano La Patilla, la exdiputada afirmó que la transición política en Venezuela es “irreversible” y que el objetivo es que este proceso sea “lo más corto y rápido posible”.