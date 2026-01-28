Villalobos, Hermosilla y Vivanco se enfrentarán a la justicia este viernes en el Centro de Justicia por el caso Audio

Tres implicados en el caso Audio se presentarán este viernes en el Centro de Justicia de Chile para la revisión de sus medidas cautelares.

Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, imputados en la arista Factop del caso Audio, comparecerán ante el tribunal para la revisión de sus medidas cautelares. La audiencia se llevará a cabo a las 09:00 horas en la sala C-103 del Centro de Justicia. En paralelo, Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, conocerá las medidas cautelares en el marco de la denominada “trama Muñeca Bielorrusa”.

La formalización de Vivanco ha sido extensa, comenzando el lunes y reanudándose este jueves tras un receso decretado el miércoles. Se espera que el tribunal emita su resolución sobre la prisión preventiva en su contra al finalizar la audiencia del viernes.

En cuanto a Hermosilla y Villalobos, ambos se encuentran bajo arresto domiciliario total. La revisión de sus cautelares se produce pocos días después de que el Ministerio Público presentara la acusación formal, en la que se solicita una pena de 18 años de cárcel para Villalobos y 14 años para Hermosilla, por delitos que incluyen tributarios, lavado de activos y soborno.

La sala C-103 ha sido utilizada anteriormente para las formalizaciones de Vivanco, por lo que es posible que su audiencia se traslade a una sala adyacente. Así, Hermosilla, Villalobos y Vivanco se encontrarán a pocos metros de distancia, enfrentando simultáneamente a la justicia en un caso que ha captado la atención pública.