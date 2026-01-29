La Liga de Primera 2026 inicia su camino: un compromiso de fútbol y emoción para todos los chilenos

Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de la Liga de Primera Mercado Libre 2026 en Santiago, un evento que reunió a destacados representantes del fútbol chileno y de la industria del entretenimiento.

El encuentro tuvo lugar en el décimo piso de PITS Núcleo Bellavista, en el centro de eventos Santiago Sky, y contó con la participación de ejecutivos de Mercado Libre, Warner Bros. Discovery, TNT Sports, HBO Max, así como periodistas, influencers y exjugadores. La presentación fue conducida por Gonzalo Fouillioux, quien guió a los asistentes a través de las novedades y campañas publicitarias que acompañarán el desarrollo del torneo.

Durante el evento, se mostraron dos campañas publicitarias. La primera consistió en un video humorístico en el que dos aficionados al fútbol se envían “regalos” irónicos, como pañuelos para llorar decisiones del VAR y calculadoras para hacer cuentas sobre la tabla de posiciones. La segunda campaña presentó un spot musical con una versión rockera del clásico “Todo cambia” de Mercedes Sosa.

Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la ANFP, destacando que “lo que se logró el año pasado fue muy importante” y que el inicio temprano de la temporada, junto con un compromiso de doce meses de fútbol, es motivo de alegría para los aficionados. Minaker mencionó que la Supercopa se jugó con un formato similar al de Europa, lo que augura un campeonato emocionante.

Por su parte, Pablo Milad, presidente de la ANFP, subrayó la importancia de haber resuelto diferencias previas con TNT, lo que ha permitido crear una sinergia positiva. Milad también destacó que el aumento en la cantidad de partidos beneficiará a los jóvenes futbolistas, brindándoles más oportunidades para debutar y crecer en su carrera, lo que a su vez impactará positivamente en la selección nacional.

Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre para la región Andina, enfatizó la relevancia de esta colaboración con el fútbol chileno, señalando que el deporte es un elemento unificador para los chilenos. Meyer destacó que la relación con el fútbol es una oportunidad para construir una historia conjunta, con la intención de estar presentes en cada partido.

La Liga de Primera Mercado Libre 2026 comenzará este viernes a las 20:00 horas, con un atractivo partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional. Otros encuentros destacados de la jornada inaugural incluyen a Deportes Limache contra Colo Colo y Universidad de Concepción frente a Coquimbo Unido, entre otros.