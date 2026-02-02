Latife Soto asegura que Donald Trump desatará una ola de corrupción en España y se enfocará en Latinoamérica

Latife Soto, reconocida vidente, ha generado revuelo tras sus recientes predicciones sobre la política internacional, especialmente en relación a España y Latinoamérica.

Durante su participación en el programa matutino “Contigo en la mañana” de Chilevisión el 6 de enero, Soto hizo una serie de afirmaciones contundentes sobre el futuro político de España y la influencia de Donald Trump. La vidente aseguró que se avecina una limpieza total de corrupción en el país ibérico, y predijo que Trump se enfocará en el actual presidente español, Pedro Sánchez. “Donald Trump va a ir por Sánchez, se los aseguro. Va a demostrar todo lo que ha hecho, se van a saber muchas cosas de España… va a ser golpeado España con esto”, afirmó Soto, quien también mencionó que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estaría colaborando con Trump.

Soto destacó que el año 2023 estará marcado por la influencia de tres líderes mundiales: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, quienes, según ella, ya han establecido un nuevo orden mundial. “Putin no se va a meter con lo que él (Trump) haga en Latinoamérica, Trump no se va a meter con lo que él (Putin) haga en Europa”, explicó, sugiriendo que ambos líderes respetarán sus respectivas esferas de influencia.

En cuanto a Latinoamérica, la vidente también hizo predicciones específicas sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, afirmando que Trump lo enfrentará entre junio y julio de este año. “Hay algunos presidentes que le van a hacer la contra (a Trump), Petro… Lula va a limpiar él su país, por eso empezó a limpiar las favelas, no quiere que Donald Trump lo empiece a presionar”, indicó Soto.

Además, mencionó que Trump tiene la vista puesta en México, Cuba y Nicaragua, sugiriendo que estos países también serán objeto de cambios significativos en el futuro cercano. Soto, quien se describe a sí misma como cientista política, defendió su capacidad para hacer estas predicciones, recordando su experiencia en el gobierno de Aylwin y Frei.

Las declaraciones de Latife Soto han suscitado un gran interés en las redes sociales, donde muchos usuarios han elogiado su capacidad de anticipar eventos políticos. Su enfoque en la corrupción en España y la dinámica de poder en Latinoamérica ha captado la atención de analistas y ciudadanos por igual.